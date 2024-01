Objavljene su nove cene goriva. Litar evrodizela će na pumpama u Srbiji do petka, 19. januara do 15 časova koštati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB – 174 dinara. To znači da će benzin biti jeftiniji za 1 dinar, dok je cena dizel goriva ostala nepromenjena. Uredba o ograničenju cena naftnih derivata na snazi je do 28. januara.