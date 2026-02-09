ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

BANKA “ POŠTANSKA ŠTEDIONICA“ U DIMITROVGRADU OD SREDE DO SUBOTE

RT Caribrod

Vozilo mobilne ispostave banke „Poštanska štedionica“, biće stacionirano u centru Dimitrovgrada, od srede 11. do subote 14. februara. Kako je najavljeno, vozilo “Poštanske štedionice” biće  od srede do petka u centru grada, u vremenu od 09 do 14 sati, a u subotu od 09 do 13 časova. 

Službenici banke za građane dimitrovgradske opštine vrše sve vrste bankarskih transakcija – podizanje gotovine, uplatu pazara, otvaranje novih računa, isplatu penzija.

B.L.

foto: RTC

