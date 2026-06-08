„BALKANSKI“ VICEŠAMPION ZONE ISTOK, „TIMOČANIN“ OSVOJIO TITULU!

Fudbaleri „Balkanskog“ završili su sezonu 2025/26 kao vicešampioni Zone Istok. Nakon uspešnog nastupa u plej-ofu, „Balkanski“ je osvojio drugo mesto sa 64 boda, ali nije uspeo da sustigne „Timočanina“ iz Knjaževca, koji je sa 69 bodova osvojio titulu i izborio plasman u viši rang takmičenja.

Ovogodišnja sezona Zone Istok protekla je u znaku velike borbe između „Timočanina“ i „Balkanskog“, koji su tokom čitavog prvenstva bili korak ispred konkurencije. Iza vodećeg dvojca prvenstvo su završili „Hajduk Veljko“, „Tanasko Rajić“, OFK „Slatina“ i „Lužnica“.

Iako je ostao bez titule, dimitrovgradski tim, predvođen Aleksandrom Nackovim, još jednom je potvrdio da pripada samom vrhu fudbala na istoku Srbije i već naredne sezone važiće za jednog od glavnih kandidata za osvajanje prvenstva.

A.K.

foto: RTC