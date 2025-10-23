“BALKANSKI” U NEDELJU GOSTUJE U BABUŠNICI

U utakmici 11. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” u nedelju 26. oktobra, gostuju u Babušnici ekipi „Lužnice”. Pre ovog kola „Balkanski” zauzima drugu poziciju na tabeli sa 27 osvojenih bodova, dok su njihovi domaćini na 6. mestu, sa 13 bodova na svom kontu. Meč se igra od 12 časova.

