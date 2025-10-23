ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

“BALKANSKI” U NEDELJU GOSTUJE U BABUŠNICI

RT Caribrod

U utakmici 11. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” u nedelju 26. oktobra, gostuju u Babušnici ekipi „Lužnice”. Pre ovog kola „Balkanski” zauzima drugu poziciju na tabeli sa 27 osvojenih bodova, dok su njihovi domaćini na 6. mestu, sa 13 bodova na svom kontu. Meč se igra od 12 časova.

One thought on ““BALKANSKI” U NEDELJU GOSTUJE U BABUŠNICI

  • Goran Kitanović
    23/10/2025 at 11:40
    Termin utakmice 11. kola zone „Istok“ između „Lužnice“ i „Balkanskog“ je promenjen, pa će se ovaj Okružni derbi odigrati u Babušnici u nedelju, 26. oktobra od 12.00 sati.

