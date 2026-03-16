“BALKANSKI” DEKLASIRAO “GNJILAN” NA STARTU PROLEĆNE POLUSEZONE

RT Caribrod

Tokom vikenda počeo je prolećni deo prvenstva u Zoni istok. Fudbaleri „Balkanskog“, su u 15. kolu prvenstva, u subotu, u Sportskom centru Park, savladali ekipu „Gnjilana“ rezultatom 9:0. Tri puta je mrežu gostiju zatresao Miladin Okičić, dva puta je precizan bio Miloš Milanov, a po jedan pogodak postigli su Davor Petrov, Stefan Kirkov, Dimitrije Hristov i Miloš Stojanović. Posle ovog kola “Balkanski” je na drugom mestu sa 39 bodova, a u narednom kolu gostuje ekipi “Branika” u Štubiku.

foto i video: Milan Ilijev

