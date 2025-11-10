U okviru 21. Međunarodnog festivala „Balkan teatar fest“. danas je ansambl iz Pirota izveo dečju predstavu „Zaglumi se, postani, al’ dete ostani”. Prva naredna predstava, na programu je sutra uveče, a reč je o komadu “Prah”, u kome igraju Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Sve večernje predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Pojedinačne karte prodavaće se po ceni od 300 dinara na dan predstave. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.

