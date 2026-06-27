BABUŠNICA OKUPLJA LOKALNU ZAJEDNICU U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA

Projekat Danube4Rural.com, koji Regionalna razvojna agencija JUG sprovodi u saradnji sa Opštinom Babušnica, predstavlja primer uspešne saradnje razvojne agencije i lokalne samouprave u kreiranju novih razvojnih inicijativa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama. Projekat okuplja partnere iz više zemalja Dunavskog regiona sa zajedničkim ciljem da ruralne sredine učine privlačnijim mestima za život, rad i razvoj.

U okviru projekta, opština Babušnica izabrana je kao jedna od pilo tteritorija na kojoj će se razvijati i testirati inovativna rešenja za unapređenje kvaliteta života stanovništva i stvaranje povoljnijih uslova za dolazak novih stanovnika, posebnoljudi koji rade na daljinu.

Kao jedna od ključnih aktivnosti projekta, 30. juna 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, na Poljoprivrednom gazdinstvu „Zanoga“ u selu Gorčinci, biće organizovan događaj uključivanja lokalne zajednice koji će okupit ipredstavnike lokalne samouprave, javnih ustanova, privrede, organizacija civilnog društva, mesnih zajednica, mlade, kao i sve zainteresovane građane koji žele da svojim idejama i iskustvom doprinesu razvoju opštine.

Cilj događaja je da se kroz otvoren dijalog i zajednički rad prepoznaju lokalni potencijali, izazovi i mogućnosti za dalji razvoj Babušnice, kako bi ona postala još kvalitetnije mesto za život svojih stanovnika, ali i privlačnija za novel jude koji žele da žive i rade u ruralnom okruženju.

Učesnici će razgovarati o pet tema koje su prepoznate kao ključne za kvalitet života: stanovanju, zelenim politikama i zaštiti životne sredine, zdravlju i blagostanju, kulturi i obrazovanju, kao i unapređenju digitalne infrastrukture i uslova za rad na daljinu.

Rezultati diskusija i predlozi učesnika predstavljaće osnovu za dalji razvoj pilot aktivnosti u Babušnici, ali i značajan doprinos izradi Paketa politika kvaliteta života, koji će biti razvijan u saradnji sa partnerima iz više zemalja Dunavskog regiona. Organizatori ističu da upravo predstavnici lokalnih institucija, javnih službi, privrede, organizacija civilnog društva, mesnih zajednica, mladi i građani najbolje poznaju potrebe i potencijale Babušnice, zbog čega je njihovo aktivno učešće od ključno značaja za kreiranje održivih i primenljivih rešenja.