BАZЕNI POČINJU SA RADOM U PETAK, CENE KARATA ISTE KAO LANE

Kupališna sezona na bazenima u Dimitrovgradu počinje u petak. Kapije kupališnog kompleksa se otvaraju u 10 časova a ulaz je prvog dana za sve posetioce slobodan.

Cene karata ostale su iste i ove godine: dnevna ulaznica je 150, a poludnevna 100 dinara, dok iznajmljivanje ležaljki košta 150 dinara.

Deca od 8 do 12 godina i studenti uz overeni semestar plaćaće 80 dinara, a za mališane do 7 godina ulazak na bazen je besplatan uz prisustvo odraslog lica. Besplatne su i ulaznice za učenike sa uspehom 5.00, za osobe sa invaliditetom, trudnice i porodice palih boraca.

foto: Milan Ilijev