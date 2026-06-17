ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

BАZЕNI POČINJU SA RADOM U PETAK, CENE KARATA ISTE KAO LANE

RT Caribrod

Kupališna sezona na bazenima u Dimitrovgradu počinje u petak. Kapije kupališnog kompleksa se otvaraju u 10 časova a ulaz je prvog dana za sve posetioce slobodan.

Cene karata ostale su iste i ove godine: dnevna ulaznica je 150, a poludnevna 100 dinara, dok iznajmljivanje ležaljki košta 150 dinara.

Deca od 8 do 12 godina i studenti uz overeni semestar plaćaće 80 dinara, a za mališane do 7 godina ulazak na bazen je besplatan uz prisustvo odraslog lica. Besplatne su i ulaznice za učenike sa uspehom 5.00, za osobe sa invaliditetom, trudnice i porodice palih boraca.

foto: Milan Ilijev

You May Also Like

OD DANAS DO NEDELJE BIĆE ODIGRAN PRVI IZ SERIJE TURNIRA

Dejan Todorov

U OSNOVNOJ ŠKOLI HRISTO BOTEV SLAVSKA SVEČANOST BIĆE ORGANIZOVANA U NEDELJU 27. JANUARA

Dejan Todorov

IN MEMORIAM – VELIN NIKOLOV (1948-2025)

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *