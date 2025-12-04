ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

ASFALTIRANJE ULICE „9. МAJ”

Svake godine se u programu rada Javnog preduzeća “Komunalac” planira po nekoliko ulica za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. Danas su počeli radovi na asfaltiranju ulice “9. maj”, a radove su obišli predsednik Opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov, pomoćnik predsednika Žan Conević i direktor Javnog preduzeća “Komunalac” Vladica Ivanov. Dimitrov je istakao da opština decenijama unazad ulaže u infrastrukturu. “Zadovoljan sam radovima, ali najvažnije je da su građani zadovoljni”, rekao je Dimitrov.  

Direktor Javnog preduzeća „Komunalac”, Vladica Ivanov kaže, da je važno istaći  da je u ovoj ulici zamenjena kompletna vodovodna mreža, jer su poslednjih godina problemi bili veoma česti.

Radove na asfaltiranju izvodi preduzeće „Drumovi A i D”.

