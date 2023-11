APEL TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Iz Turističke organizacije „Caribrod“ stiže informacija da će zbog održavanja tradicionalne manifestacije „Dani caribrodske šušenice“, ulica „Balkanska“ biti zatvorena za saobraćaj od ulice „Hristo Smirnenski „ , do ulice „Hristo Botev“, na isti način kao u letnjim mesecima kada je tu šetalište, u periodu od 17. novembra od 16,00 časova do dana 19. novembra do 18,00 časova, zbog pripreme same manifestacije i postavljanja i demontaže štandova, te Vas molimo da blagovremeno uklonite svoja vozila sa glavne ulice i u tom periodu pronađete alternativna parking mesta.

