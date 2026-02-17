APEL PUTEVA SRBIJE

„Putevi Srbije“ obaveštava sve učesnike u saobraćaju da se danas, zbog povratka građana sa mini odmora nakon praznika, očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima. U cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, zbog povećanog inteziteta saobraćaja a naručito zbog snežnih padavina koje se očekuju tokom celog dana „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, brzinu kretanja prilogode uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju.Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, kaže se u saopštenju.

foto: RTC