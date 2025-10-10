ANALIZE ZZJZ PIROT POKAZALE DA JE VODA  U NIŠAVI PETE KLASE, U JEZERU SAVAT 2 – ČETVRTE KLASE. VODA IZ GRADSKOG VODOVODA ISPRAVNA I BEZBEDNA ZA PIĆE.

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu člana 80. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 94/2024 – dr. zakon), obaveštavamo javnost o rezultatima nedavnih analiza površinskih voda na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, analiza površinske vode reke Nišave, obavljena 100 metara uzvodno od lokacije baze JP „Komunalac“, ukazuje na povišenu koncentraciju ortofosfata. Na osnovu toga, ova deonica reke je svrstana u petu klasu kvaliteta vode i radi se o površinskoj vodi lošeg ekološkog statusa.

Ortofosfati spadaju u grupu fosfata i koriste se za proizvodnju deterdženata za pranje, boja i lakova i sredstava za čišćenje za industrijsku primenu. Koriste se i kao aditivi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Velike količine ortofosfata smanjuju raspoloživost kiseonika za živi svet u potocima, rekama i jezerima što ga životno ugrožava.

Analiza površinske vode, uzeta pre ulaska reke Nišave u gradsko područje, pokazuje da je ona pete klase, a analiza površinske vode, uzeta nakon izlaska reke Nišave iz gradskog područja (selo Gojin Dol) ukazuje da je voda takođe pete klase sa lošim ekološkim statusom. Trenutno nismo u mogućnosti da procenimo šta je uzrok ovakvom stanju vode u reci Nišavi (uzorak površinske vode iz reke Nišave u samom gradu Dimitrovgradu nije uzet na analizu).

Voda koja se u našem gradu koristi za piće, dolazi sa tri izvorišta: „Ivkove vodenice“, „Prtopopinci“ i „Manastirče“ a ne koriste se rečne (površinske vode) za vodosnabdevanje grada. Želimo da informišemo građane da se voda za piće iz javnog vodovoda u Dimitrovgradu redovno kontroliše na higijensku ispravnost, a od pre par meseci i vanredno kontroliše i da se redovno prati njena higijenska ispravnost. Takođe sve dosadašnje analize vode iz javnog vodovoda Dimitrovgrad pokazuju da je ona zdravstveno ispravna i potpuno bezbedna za piće.

Kada je reč o daljem toku reke Nišave, ispod grada Dimitrovgrada, odnosno u blizini sela Gojin Dol, primećen je takođe smanjen kvalitet vode i ona se svrstava takođe u petu klasu površinskih voda sa lošim ekološkim statusom. Prema stručnoj proceni Zavoda za javno zdravlje, ovakvo stanje je očekivano imajući u vidu trenutnu situaciju sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, a nestašica vode traje duže vreme.

Što se tiče lokacije Savat 2, voda na tom području ima slab ekološki status i klasifikuje se u četvrtu klasu površinskih voda sa takođe povećanom količinom ortofosfata u vodi i prisustvom koliformnih bakterija u vodi.

Ostanimo odgovorni prema životnoj sredini i pažljivo pratimo preporuke stručnjaka. O svim promenama i novim rezultatima analiza, koje se planiraju, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE DIMITROVGRAD

Boris Kotev V.D. NAČELNIKA

s.r. Željko Voštić