ANALIZE ZZJZ PIROT POKAZALE DA JE VODA U NIŠAVI PETE KLASE, U JEZERU SAVAT 2 – ČETVRTE KLASE. VODA IZ GRADSKOG VODOVODA ISPRAVNA I BEZBEDNA ZA PIĆE

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, analiza površinske vode reke Nišave, obavljena 100 metara uzvodno od lokacije baze JP „Komunalac“ ukazuje na povišenu koncentraciju ortofosfata. Na osnovu toga, ova deonica reke je svrstana u petu klasu kvaliteta vode i radi se o površinskoj vodi lošeg ekološkog statusa.

Analiza površinske vode, uzeta pre ulaska reke Nišave u gradsko područje, pokazuje

da je ona pete klase, a analiza površinske vode, uzeta nakon izlaska reke Nišave iz gradskog područja kod sela Gojin Dol, ukazuje da je voda takođe pete klase sa lošim ekološkim statusom.

Voda koja se u našem gradu koristi za piće, dolazi sa tri izvorišta: „Ivkove vodenice“,

„Prtopopinci“ i „Manastirče“ a ne koriste se rečne (površinske vode) za vodosnabdevanje grada. Želimo da informišemo građane da se voda za piće iz javnog vodovoda u Dimitrovgradu redovno kontroliše na higijensku ispravnost, a od pre par meseci i vanredno kontroliše i da se redovno prati njena higijenska ispravnost. Takođe sve dosadašnje analize vode iz javnog vodovoda Dimitrovgrad pokazuju da je ona zdravstveno ispravna i potpuno bezbedna za piće, navodi se u obaveštenju Opštinske uprave Opštine Dimitrovgrad.

Post Views: 67