AMSS: OČEKUJE SE POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA ZA VIKEND

Predstojeći vikend doneće znatno veći broj vozila na najprometnijim saobraćajnicama u Srbiji, upozorava Auto-moto savez Srbije. Zbog smene turista i špica letnje sezone, očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, prilazima većim gradovima, putevima ka turističkim centrima, ali i na graničnim prelazima.

Prema podacima AMSS-a, na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz Srbije zadržavaju se oko 20 minuta, na ulazu nema zadržavanja.

Iako na naplatnim rampama trenutno nema dužih zadržavanja, tokom dana se očekuje povećanje broja vozila, pa su moguća povremena usporenja i kraće kolone. Nadležni apeluju na sve koji kreću na put da pre polaska provere stanje na putevima i graničnim prelazima, pripreme potrebnu dokumentaciju i planiraju dovoljno vremena za putovanje.

Iz AMSS-a preporučuju češće pauze tokom vožnje, dovoljan unos tečnosti, kao i proveru tehničke ispravnosti automobila pre polaska na put.

Tokom vikenda najduže kolone na izlazu iz Srbije očekuju se u prepodnevnim i večernjim satima.

foto: RTC