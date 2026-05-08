AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA POKRENULA KAMPANJU „NA PUTU DO NULE SA NULA PROMILA”

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju „Na putu do nule sa nula promila“ sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja. Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a posebno na mlade vozače, koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju, predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. U okviru kampanje predstavnici Agencije posetiće 20 lokalnih samouprava. Poseban akcenat biće stavljen na razgovor sa mladima i podsećanje da „nijedna čaša alkohola nije bezazlena kada se seda za volan.

Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srbije stradalo 132 lica, dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti.