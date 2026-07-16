70 MLADIH SKAKAČA IZ SRBIJE I BUGARSKE NA 32. SKAKAČKOM MITINGU U DIMITROVGRADU

U sportskom centru Park u Dimitrovgradu juče je održan 32. Međunarodni skakački miting Džamp 2026. uz učešće atletičara iz Srbije i Bugarske, koji su se nadmetali u 4 sportske discipline: skoku udalj, skoku uvis, trčanju i bacanju vorteksa.

Najbolja takmičarka ovogodišnjeg skakačkog mitinga je Kristina Milenković iz atletskog kluba Vlasotince. Ova petnaestogodišnjakinja se takmičila u skoku uvis i skoku udalj.

Za najboljeg takmičara proglašen je petnaestogodišnjak Ivan Ivančev iz atletskog kluba Vraca, koji je bio najbolji u skoku uvis.

Po prvi put ove godine na skakačkom mitingu nije bilo seniora i juniora. Predsednik Atletskog kluba Balkan, Aleksandar Markov, zadovoljan je ovogodišnjim Džampom.

Na skakačkom mitingu ovog puta učestvovalo je preko 20 mladih atletičara iz Dimitrovgrada.

Organizator skakačkog mitinga je Atletski klub „Balkan“ uz podršku Atletskog saveza centralne Srbije, Sportskog saveza i Turističke organizacije Caribrod i opštine Dimitrovgrad.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742430861217802&type=3

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev