7 MILIONA DINARA ZA OPŠTINU DIMITROVGRAD ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U UL. SUTJESKA

U Vladi Republike Srbije juče su potpisani ugovori sa 14 opština iz kategorije nerazvijenih, u okviru programa podrške izgradnji i unapređenju komunalne infrastrukture. U ime opštine Dimitrovgrad ugovor je potpisao predsednik opštine Vladica Dimitrov. Zahvaljujući odobrenim sredstvima biće realizovana rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Sutjeska, kao i zamena asfaltne podloge. Ukupna vrednost projekta iznosi 9 miliona dinara. Vlada Republike Srbije obezbedila je 7 miliona dinara, dok će opština Dimitrovgrad izdvojiti 2 miliona dinara iz sopstvenog budžeta.

foto: arhiva RTC