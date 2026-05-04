7 MEDALjA ZA KARATISTE “CARIBRODA” NA TURNIRU U VRNjAČKOJ BANjI

Na Internacionalnom turniru „Vrnjačka banja open“ održanom juče u Vrnjačkoj banji, karatisti Caribroda su iz sedam nastupa osvojili isto toliko medalja. U kategoriji poletarki u svojim uzrasnim kategorijama Anja Spasov i Dorotea Stojanović osvojile su bronzane medalje. U kategoriji pionira u svojim godištima bronzama su se okitili Nestor Krstić i Jovan Najdenov. Pionirke Nikolija Stamenov i Nikolina Panajotov su takođe osvojile bronzane medalje. Marko Iliev je osvojio treće mesto i bronzanu medalju u kategoriji mlađih seniora.

foto: Dejan Todorov