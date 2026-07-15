62. TURNIR U MALOM FUDBALU OD 17. JULA

U petak, 17. jula počinje ovogodišnji, 62. turnir u malom fudbalu. Žrebanje će biti obavljeno dan ranije. Ove godine planirana su takmičenja u kategorijama mlađi i stariji pioniri i seniori. Učesnici su oslobođeni kotizacije, a do sada je u kategoriji seniora prijavljeno 12 ekipa, u kategoriji starijih pionira – 6, i u kategoriji mlađih pionira 6 ekipa. Ukupan nagradni fond je 505.000 dinara, a novčane nagrade dobiće po tri najbolje plasirane ekipe u svim kategorijama. Ulaz za posetioce je i ove godine slobodan.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu organizuju Turistička organizacija i Sportski savez „Caribrod”, pokrovitelj je opština Dimitrovgrad, a medijski partner Radio-televizija Caribrod.

foto: RTC