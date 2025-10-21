5 MEDALJА ZA AK „BALKAN“ NA TAKMIČENJU U VRACI

Tokom proteklog vikenda, u bugarskom gradu Vraca, održano je atletsko takmičenje na kome su učestvovali i članovi Atletskog kluba „Balkan“. Mladi dimitrovgradski atletičari bili su veoma uspešni i osvojili ukupno 5 medalja. Aleksa Mladenov osvojio je zlatne medalje u trčanju na 60 metara i skoku iz mesta, i bronzanu u skoku uvis. U disciplini skok uvis kod devojčica, Lana Petrović je osvojila zlato sa preskočenih 145 centimetara, a Simona Todorov srebro, sa skokom od 140 centimetara. Na takmičenju u Vraci učestvovale su i Dunja Petrović i Tea Ivanov.

Post Views: 33