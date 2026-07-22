ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

4. TAKMIČARSKO VEČE U MALOM FUDBALU

RT Caribrod

Četvrto takmičarsko veče Turnira u malom fudbalu donelo je šest utakmica u svim kategorijama i još jednom potvrdilo da publiku očekuje mnogo uzbuđenja do završnice turnira.

Program je otvoren utakmicom starijih pionira između FK Željuše i Ozrena. Iako je na terenu susret završen pobedom Željuše od 5:1, zbog nepoštovanja pravila takmičenja od strane Željušana, utakmica je registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist Ozrena, koji je tako upisao bodove.

U konkurenciji mlađih pionira, Ozren je bio ubedljiv protiv Caribroda, slavivši rezultatom 7:1.

U seniorskoj konkurenciji viđena su četiri susreta. Green City 010 savladao je Real Caribrod sa 6:2, dok je Matlex Azuro bio bolji od ekipe DXC Tehnolodži rezultatom 5:1. Najviše neizvesnosti doneo je duel između Hotela Happy i bugarske ekipe Požarnikarite Teteven. Posle velike borbe, ekipa iz Tetevena slavila je sa 2:1.

Poslednji planirani meč večeri nije odigran, pa je Hotel Sax Balkan ostvario službenu pobedu od 3:0, protiv FK Željuše.

Već večeras, na programu je novo takmičarsko veče koje donosi poslednje utakmice po grupama u mlađim kategorijama, ali i početak nokaut faze u seniorskoj konkurenciji.

Od 19:00 časova sastaju se Real Caribrod i Deva Med u konkurenciji mlađih pionira, dok će od 19:40 snage odmeriti Pekara kod Vuka i Peštera Galata u kategoriji starijih pionira.

Najveću pažnju ljubitelja futsala privući će četvtfinalni dueli seniora. Za plasman u polufinale boriće se Matlex Azuro i Hotel Happy, zatim Požarnikarite Teteven i DXC Tehnolodži, u trećem meču sastaće se Green City 010 i Kamenorezačka radnja Denčić, dok će poslednji četvrtfinalni par činiti Hotel Sax i Real Caribrod.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog fudbala da i ovog puta ispune tribine Sportskog centra Park i podrže ekipe u borbi za plasman među četiri najbolje, jer se očekuje još jedno veče kvalitetnog fudbala, neizvesnih duela i atraktivnih poteza.

A.K.

foto i video: Dejan Todorov

You May Also Like

SUTRA OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

RT Caribrod

PRIVREMENO UKINUTE RESTRIKCIJE VODE

RT Caribrod

IZVOŽENJE RECIKLABILNOG OTPADA TOKOM ZIME NA TRI NEDELJE

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *