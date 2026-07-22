4. TAKMIČARSKO VEČE U MALOM FUDBALU

Četvrto takmičarsko veče Turnira u malom fudbalu donelo je šest utakmica u svim kategorijama i još jednom potvrdilo da publiku očekuje mnogo uzbuđenja do završnice turnira.

Program je otvoren utakmicom starijih pionira između FK Željuše i Ozrena. Iako je na terenu susret završen pobedom Željuše od 5:1, zbog nepoštovanja pravila takmičenja od strane Željušana, utakmica je registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist Ozrena, koji je tako upisao bodove.

U konkurenciji mlađih pionira, Ozren je bio ubedljiv protiv Caribroda, slavivši rezultatom 7:1.

U seniorskoj konkurenciji viđena su četiri susreta. Green City 010 savladao je Real Caribrod sa 6:2, dok je Matlex Azuro bio bolji od ekipe DXC Tehnolodži rezultatom 5:1. Najviše neizvesnosti doneo je duel između Hotela Happy i bugarske ekipe Požarnikarite Teteven. Posle velike borbe, ekipa iz Tetevena slavila je sa 2:1.

Poslednji planirani meč večeri nije odigran, pa je Hotel Sax Balkan ostvario službenu pobedu od 3:0, protiv FK Željuše.

Već večeras, na programu je novo takmičarsko veče koje donosi poslednje utakmice po grupama u mlađim kategorijama, ali i početak nokaut faze u seniorskoj konkurenciji.

Od 19:00 časova sastaju se Real Caribrod i Deva Med u konkurenciji mlađih pionira, dok će od 19:40 snage odmeriti Pekara kod Vuka i Peštera Galata u kategoriji starijih pionira.

Najveću pažnju ljubitelja futsala privući će četvtfinalni dueli seniora. Za plasman u polufinale boriće se Matlex Azuro i Hotel Happy, zatim Požarnikarite Teteven i DXC Tehnolodži, u trećem meču sastaće se Green City 010 i Kamenorezačka radnja Denčić, dok će poslednji četvrtfinalni par činiti Hotel Sax i Real Caribrod.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog fudbala da i ovog puta ispune tribine Sportskog centra Park i podrže ekipe u borbi za plasman među četiri najbolje, jer se očekuje još jedno veče kvalitetnog fudbala, neizvesnih duela i atraktivnih poteza.

A.K.

foto i video: Dejan Todorov