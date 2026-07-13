4 MEDALjE ZA DIMITROVGRADSKE ATLETIČARE NA DEČJIM ATLETISKIM IGRAMA BALKANA

Osmoro članova Atletskog kluba „Balkan“ učestvovalo je tokom vikenda u Ćupriji na Dečjim atletskim igrama Balkana. Dimitrovgradski atletičari predstavili su izuzetno uspešno, osvojivši ukupno 4 medalje. Zlatna odličja u disciplini – bacanje vorteksa, osvojili su Andrea Isić u kategoriji devojčica do 13 godina, Vito Stamenov – u kategoriji dečaka do 13 godina i Aleksa Mladenov u kategoriji dečaka do 11 godina. U štafeti 4×100 metara, dimitrovgradske atletičarke Andrea Isić, Ana Jovanović, Dunja Petrović i Simona Todorov, osvojile su drugo mesto i srebrne medalje. Predsednik kluba Aleksandar Markov istakao je da je veoma zadovoljan učešćem na Dečjim atletskim igrama Balkana, dodajući da su mladi sportisti dostojno predstavili svoj klub i grad.

foto: AK Balkan