21. GMITROVDANSKA TRKA – MEMORIJALNA TRKA „SIMEON MANOV NONA“

RT Caribrod

Tradicionalna 21. Gmitrovdanska trka biće održana u četvrtak, 6. novembra, na stazi od centra grada do manastira Sveti Dimitrije. Od 12 sati i 30 minuta takmičiće se mlađe kategorije, a početak glavne trke na 1500 metara od dimitrovgradske crkve do manastira Sveti Dimitrije, u konkurenciji seniora i seniorki, zakazan je za 13 sati. Organizatori manifestacije su Atletski klub “Balkan”, Turistička organizacija Caribrod i Sportski savez Caribrod. 

