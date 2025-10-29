21. BALKAN TEATER FEST – OD 5. DO 22. NOVEMBRA

U Dimitrovgradu će od 5. do 22. novembra biti održan 21. Međunarodni festival „Balkan teatar fest“. Ovoga puta publika će imati priliku da vidi ukupno 9 predstava iz Srbije i Bugarske, kao i dve predstave za decu.

Na festivalu će nastupiti ansambli iz Zaječara, Beograda, Pirota, Crvenke, Petrovca na Mlavi i Sofije. Domaći ansambl otvoriće festival nsvojom najnovijom predstavom „Najlepša“, a 20. novembra izvešće i komad „Poljubac“, po tekstu i u režiji bugarske glumice i rediteljke Ane Petrove.

Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Cena pojedinačne karte je 300 dinara, dok se komplet ulaznica za ceo festival prodaje po ceni od 2000 dinara. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.

D.V.