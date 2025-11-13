21. BALKAN TEATAR FEST

Na 21-om Međunarodnom festivalu “Balkan teatar fest”, ljubitelji pozorišne umetnosti sinoć su imali priliku da pogledaju predstavu “Noć Bogova”, najizvođenijeg hrvatskog pozorišnog pisca Mire Gavrana. I za ovu tragikomediju sa elementima farse u okviru političkog teatra, tražila se ulaznica više do samog početka predstave. Uloge u predstavi tumače Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, a maestralno izvođenje poznatih glumaca, publika je nagradila dugim aplauzom.

Večeras je na repertoaru predstava „Tanka pređa srcem se tka“ u izvođenju pirotskog Narodnog pozorišta.

Gostujući u današnjoj radio-emisiji od pola 10, Toni Aleksov, organizator kulturnih aktivnosti Centra za kulturu, najavio je predstave do kraja festivala.

U petak uveče predstaviće se Narodno pozorište „Zoran Radmilović“ iz Zaječara, komadom „Kabare smisao života“.

Naredne nedelje na repertoaru festivala su dve predstave na bugarskom i jedna na srpskom jeziku.

Sve večernje predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.