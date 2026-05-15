15. MAJ – MEĐUNARODNI DAN PORODICE 2026. GODINE

Međunarodni dan porodice obeležava se svake godine 15. maja od 1994. godine, kada je ustanovljen, nakon što je 1993. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela rezoluciju. Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Tema obeležavanja za 2026. godinu, „Porodice, nejednakosti i dobrobit dece“, ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost dece. Ova tema poziva na snažnija ulaganja u integrisane politike usmerene na porodicu, kako bi se smanjile razlike i podržao zdrav razvoj dece.

Povodom Međunarodnog dana porodice, juče su u dvorištu vrtića Leptirić održane radionice na otvorenom. Deca su zajedno sa roditeljima i vaspitačima imala priliku da pokažu svoju kreativnost i uživaju u zajedničkom druženju.

U jednom delu dvorišta sadilo se cveće i začinsko bilje, u drugom su se pravile figurice od testa, dok su mališani na posebnom kreativnom kutku kroz boje i crteže pokazivali svoju umetničku stranu.

Pedagoški savetnik Marijana Mitov pozdravila je prisutne i poželela prijatno druženje deci, roditeljima i vaspitačima.

„Jedan od načina jačanja porodičnih veza jeste provođenje kvalitetnog vremena na otvorenom sa porodicom, pa smo upravo zato ovu radionicu organizovali napolju. Deca vole kada njihovi roditelji dolaze u vrtić na radionice, da se zajedno družimo i stvaramo.

Nama, vaspitačima, saradnja sa roditeljima mnogo znači i zahvaljujem svima koji, uprkos brojnim profesionalnim obavezama, uvek pronađu vreme da se odazovu ovakvim druženjima“, dodala je Marijana Mitov.

D.V.

foto i video: Milan Ilijev