13 POSLODAVACA IZ DIMITROVGRADA PRIJAVILO 25 MESTA ZA PROGRAM “MOJA PRVA PLATA”

Prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih mesta, kao prva faza programa “Moja prva plata” završeno je pre dva dana.

Ove godine se za program prijavilo 13 poslodavaca iz Dimitrovgrada, koji su prijavili ukupno 25 slobodnih pozicija. Sledeća faza, u okviru koje se prijavljuju kandidati, počinje 13. novembra i trajaće do 6. decembra.

Od 7. do 22. decembra poslodavci će birati kandidate, a najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista sa brojem izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, biće obavljeno od 1. do 19. januara 2024. godine, a u tom periodu mora početi i sprovođenje programa.