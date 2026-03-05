ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

„12 PUTNIKA“ ZA DECU IZ VRTIĆA

RT Caribrod

Deca iz „Male pozorišne škole“ u ​​Dimitrovgradu danas su za mališane iz vrtića izvela predstavu „Dvanaest putnika“, po Hansu Kristijanu Andersenu, u dramatizaciji Ekaterine Cvetkove. Predstava je zajednički rad Ekaterine Cvetkove i dimitrovgradskog glumca Milana Andrejevića. Deo je projekta koji sprovodi Udruženje građana „Harmonija“ u partnerstvu sa Osnovnom školom „Hristo Botev“ i Centrom za kulturu, a finansira ga opština Dimitrovgrad. Glumci „Male pozorišne škole“ u drugoj polovini marta, učestvovaće na pozorišnom festivalu u Bugarskoj.

foto: Miki Ilić

