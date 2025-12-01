ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

1. DECEMBAR – DAN BORBE PROTIV SIDE

Svetski dan borbe protiv SIDE obeležava se svake godine 1. decembra, brojnim akcijama širom sveta. Cilj kampanje je da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbedi edukacija i promoviše podizanje svesti o problemima u vezi sa virusom HIV-a i obolenjem AIDS. Svetski dan borbe protiv SIDE prvi put je obeležen 1988. godine, nakon održavanja svetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za socijalnu toleranciju i unapređenje razmene informacija o obolenju. 

