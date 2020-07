ZZJZ: U Okrugu do 13. jula potvrđen 251 slučaj koronavirusa, u Pirotu 181. Epidemiološka situacija se pogoršava

Od 10.06.2020. do 13.07.2020. registrovano je 95 laboratorijski potvrđenih novoobolelih lica iz 81 porodice. Među potvrđenima su lica zapošljena u različitim ustanovama i firmama, radon aktivno stanovnoštvo, omladina i deca. Sva lica potrđena na COVID su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovihporodica. Najveći broj obolelih, 60,2%, registrovan je u uzrasnoj grupi od 30 do 60 godina.

