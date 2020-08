ZZJZ PIROT: STIGLI REZULTATI ZA 23 UZORKA, DVA POZITIVNA NA COVID 19

Od početka epidemije do 19.08.2020.g. na području okruga ukupno je uzorkovano 3348 briseva na RT-PCR. Danas je uzorkovano 20 briseva i poslati u IZZJZ Niš. Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 363 osoba: u Pirotu 244, Babušnici 35, Beloj Palanci : 80 ; Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 19.08.2020.

registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja pirotskog okruga.

Na dan 19.08.2020.g. iz laboratorije IZJZ Niš su stigli rezultati za 23 uzorka od kojih su 2 pozitivna.

(1 sa teritorije opštine Pirot i 1 sa teritorije opštine Babušnica).

U letnjem epidemijskom talasu registrovano je 207 laboratorijski potvrđenih lica Pirot-135, Bela Palanka-60, Babušnica-9 i Dimitrovgrad -3. Sva lica potrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica (57 lica su u izolaciji).

Na grudno odeljenje Opšte bolnice Pirot danas nije primljen nijedan bolesnik pod sumnjom na covid infekciju. U ovoj nedelji broj pregleda u Kovid ambulantama u odnosu na prehodnu nedelju je približno isti.