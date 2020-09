ZZJZ PIROT, STANJE NA DAN 18.09.2020. – BEZ NOVOOBOLELIH OD KORONAVIRUSA

DNEVNI IZVEŠTAJ ZZJZ PIROT ZA COVID 19

18.09.2020.g. PIROTSKI OKRUG

Od početka epidemije do 18.09.2020.g. na području okruga ukupno su uzorkovana 3673 brisa na RT-PCR. Danas je uzorkovano i poslato 9 briseva u IZJZ Niš. Na osnovu pristiglih prijava za zarazne bolesti iz KC Niš i zdravstvenih ustanova sa okruga, od

ukupnog broja testiranih na okrugu do danas su laboratorijski potvrđene 372 osobe: u Pirotu 249, Babušnici 38, Beloj Palanci : 81 ; Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 18.09.2020. registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja pirotskog okruga.

Na dan 18.09.2020.g. iz laboratorije IZJZ Niš stigli su rezultati za 6 uzoraka, i svi su negativni.

U letnjem epidemijskom talasu registrovano je 215 laboratorijski potvrđenih lica Pirot-138, Bela Palanka-61, Babušnica-13 i Dimitrovgrad -3. Sva lica potrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica (6 lica su u izolaciji).

Epidemiološka situacija u Pirotu je NESIGURNA, ali STABILNA. I dalje se registruju POJEDINAČNI SLUČAJEVI.

Po uputstvu objavljenom u SL.glasniku RS br.116/2020 od danas 18.09.2020. od 18h državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine treba da se prijave na elektronsku adresu www.e-zdravlje.gov.rs na e-portal Ministartsva zdravlja: https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/.

Portal će biti otvoren za prijavu danas od 18h.

*Saopštenje Zavoda za javno zdravlje Pirot