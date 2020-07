ZZJZ Pirot: Na području Okruga, od 60 uzoraka 13 pozitivno na Covid19 – 10 iz Pirota i 3 iz Bele Palanke

Do 18.07.2020. ukupno je uzorkovano 2720 briseva na RT-PCR, od kojih je testirano 2644 uzoraka, za 13 se čekaju rezultati iz laboratorije Danas su stigli rezultati za 60 uzorka od kojih je 13 pozitivno (10 iz Pirota, 3 iz Bele Palanke) od 22 sumnje. Od početka epidemije na području okruga ukupno je laboratorijski potvrđeno 281 osoba: Pirot: 202 Babušnica 30 B.Palanka:46 ; Dimitrovgrad 3 Od 10.06.2020. do 18.07.2020. registrovano je 125 laboratorijski potvrđenih novoobolelih lica iz 109 porodica. Među potvrđenima je više od polovine oporavljeno. Sva lica potrđena na COVID su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica. BROJ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH JE SAMO VRH LEDENOG BREGA. I dalje je registrovan veliki broj pregleda u COVID ambulanti. Od ponedeljka 13.07.2020. i dalje se obavi od 70 do 80 pregleda dnevno, od kojih je 80% sumnji na covid infekciju, i 10% sa srednje teškom kliničkom slikom . Četri lica sa područja okruga su hospitalizovana u KC Niš. Na grudnom odeljenju Opšte bolnice Pirot danas se nalaze četri obolela od kojih su dva pacijenta potvrđena na covid infekciju i dve sumnje na covid infekciju. Epidemiološkim ispitivanjem otkrivaju se porodične epidemije, kao i daleko veći broj obolelih u odnosu na broj testiranih i potvrđenih.

You May Also Like