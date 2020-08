ZZJZ: Od 17 uzoraka jedan pozitivan – iz Babušnice

Od početka epidemije do 29.08.2020.g. na području okruga ukupno je uzorkovano 3505 briseva na RT-PCR. Danas nije bilo uzorkovanja. Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 365 osoba: u Pirotu 245, Babušnici 36, Beloj Palanci : 80 i Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 28.08.2020. registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja pirotskog okruga.

Na dan 29.08.2020.g. iz laboratorije IZJZ Niš stigli su rezultati za 17 uzoraka, a jedan je POZITIVAN, sa teritorije opštine Babušnica.

U letnjem epidemijskom talasu registrovano je 209 laboratorijski potvrđenih lica i to: Pirot-136, Bela Palanka-60, Babušnica-11 i Dimitrovgrad -3. Sva lica potrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica (16 lica su u izolaciji).

Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje NESIGURNA, ali stabilna. U POSLEDNJOJ NEDELJI REGISTRUJU SE SPORADIČNI (pojedinačni) SLUČAJEVI

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u Republici Srbiji postoji i dalje rizik za PRELIVANJE obolelih iz drugih mesta u Srbiji, zbog turističkih putovanja, odlaska na posao u drugi grad, kao i drugih kretanja stanovništva.

Neophodno je i dalje odgovorno ponašanje svakog pojedinca i poštovanje preventivnih mera Kriznog štaba Republike Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (nošenje zaštitnih maski, fizička distanca, higijena ruku, dezinfekcija …) kako bi održali epidemiju pod kontrolom.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlje Pirot