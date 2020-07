ZELENOVIĆ ZBOG SOPSTVENIH INTERESA UGROZIO ZDRAVLJE ŠAPČANA: Virus bukti, dok on određuje pravila kako njemu odgovara

Podsećamo, to je onaj isti zavod čija je tri upozorenja da je Šabac u opasnosti u potpunosti ignorisao, a često i kritikovao njihov rad. Još jedne institucije se Zelenović setio ovih dana-republičkog Kriznog štaba. Njih će da pita da li da se na dve nedelje zatvori „Jazaki“ zbog epidemiološke situacije. Izgleda, da se više ne usuđuje da sam donese ni jednu odluku. Čini se da je to jedino odgovorno što je počeo da radi. Da prestane da donosi odluke i skladu sa voljom naroda što pre napusti poziciju gradonačelnika.

Pošto se tri puta oglušio o preporuke zavoda da se pojačaju mere zaštite u gradu, a u međuvremenu organizovao tri javna događaja, među kojima i sednicu Glavnog odbora Demokratske stranke u šabačkom pozorištu, u gradu je došlo do eksplozije infekcije. Nezadovoljni načinom sprovođenja zaštitnih mera, koje su u nadležnosti lokalnog kriznog štaba, na čijem je čelu upravo Zelenović, pobunili su se i lokalni ugostitelji. Naime, Zelenović je od njih tražio da rad ograniče do 20h. Problem je nastao kada je postalo jasno da ta odredba ne važi za sve. I ovde je Zelenović primenio dvostruke standarde, pa su ugostitelji, koji su mu prijatelji ili poslovni partneri mogli da rade čak do 23h. Naravno da su se protiv te nepravde oštro pobunili ostali vlasnici ugostiteljskih objekata, koji od svog posla izdržavaju porodice i nemaju druge prihode.

