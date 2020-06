ZELENOVIĆ NE VERUJE NI STRANIM POSMATRAČIMA

Volja naroda je neprikosnovena. A narod je svoj glas i poverenje dao Srpskoj naprednoj stranci. I to je istina, ma kako to teško padalo Zelenoviću i ma koliko se na njega zbog toga ljutili Dušan Petrović i Dragan Đilas okrivljujući ga za potpuni izborni debakl u Šapcu. Jer ne glasa narod da usreći Zelenovića, nego da odluči o svojoj budućnosti i budućnosti svoje dece.

You May Also Like