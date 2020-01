ZBOG RADOVA NA IZGRADNJI OPŠTINSKOG PUTA OD PETLJE DIMITROVGRAD ISTOK U DONJEM GRADINJU DO GORNJEG GRADINJA, I SUTRA U VREMENU OD 10 DO 16 SATI, ĆE DOLAZITI DO POVREMENIH POTPUNIH OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

Iz kompanije Aktor obaveštavaju građane da će zbog radova na izgradnji opštinskog puta od petlje Dimitrovgrad istok u Donjem Gradinju do Gornjeg Gradinja, i sutra u vremenu od 10 do 16 sati, dolaziti do povremenih potpunih obustava saobraćaja. Iz grčke kompanije apeluju na građane da budu strpljivi i ne koriste ovu saobraćajnicu ukoliko ne moraju u navedenom periodu.

