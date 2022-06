ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE OD 27. DO 29. JUNA

Prema kalendaru Ministarstva prosvete Republike Srbije, u petak je bio poslednji nastavni dan za učenike osmog razreda Osnovne škole „Hristo Botev“. Ove nedelje biće održana odeljenska i nastavnička veća za učenike osmog razreda, kao i pripremna nastava za polaganje završnog ispita, koji će, kako je najavljeno, biti održan od 27. do 29. juna, rekla je direktorka osnovne škole, Milena Stavrov.

Za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole nastava će trajati do 24. juna, a istog datuma školska godina završava i za učenike od prvog do trećeg razreda gimnazije, dok su maturanti gimnazije školsku godinu završili 27. maja.