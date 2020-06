ZAPLENJENO OKO 40.000 EVRA I RAZLIČITI NARKOTICI

Prethodnog dana je takođe na izlazu iz zemlje 52-godišnji državljanin Turske pokušao da bez prijavljivanja prenese preko granice 18.000 evra, koje je carinik prilikom detaljne kontrole pronašao u torbi za laptop. On je kao vozač automobila „foksvagen tuareg“ rekao da ni on ni njegovi saputnici nemaju ništa da prijave, što se ispostavilo kao neistina, jer je pored neprijavljenog novca, od čega je privremeno zadržano 8.000 evra, na zadnjem sedištu u plastičnoj gajbi pronađena i kutijica sa oko 40 grama marihuane.

Od ponoći je za putnički promet otvorena granica sa Republikom Bugarskom, a da su to jedva dočekali građani obe zemlje pokazuje podatak da je do 7 časova jutros iz Bugarske u našu zemlju ušlo preko 300 automobila, koliko ih je približno bilo i na izlaznoj strani prelaza Gradina.

