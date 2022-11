ZA VIKEND SMENA SUNČANIH I OBLAČNIH INTERVALA

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno. U toku jutra kiša se očekuje na istoku i jugu, a sredinom dana samo na jugu i na jugozapadu, dok će na severu Srbije biti uglavnom sunčano. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 15stepeni.

U Dimitrovgradu u subotu smena sunčanih i oblačnih intervala. U toku jutra očekuje se slab do umeren severoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na istočni. Minimalna jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 11 stepeni.

U Srbiji u nedelju i ponedeljak sunčano, samo se na zapadu očekuje više oblačnosti. Maksimalna temperatura od 14 do 18stepeni.

A.K.

foto: RTC