ZA VIKEND OBLAČNO SA SNEGOM

Vreme sutra – oblačno i umereno hladno, povremeno sa snegom, na severoistoku i istoku sa susnežicom i kišom. Na krajnjem jugu i jugozapadu biće uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren, na istoku zemlje jak, severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -1 do 1, maksimalna dnevna od 1 do 3, na jugu i istoku do 5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa snegom, pretežno u popodnevnim satima. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura -1, maksimalna 2 stepena.

U nedelju oblačno sa slabim snegom, a prestanak padavina se očekuje do večeri. Maksimalna temperatura kretaće se od 1 do 5 stepeni. U ponedeljak suvo sa sunčanim intervalima, uz jugozapadni vetar i temperaturu od 2 do 6 stepeni.