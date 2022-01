Za novčanu pomoć od 100 evra do sada se prijavilo oko 944 hiljade mladih, saopštio je juče ministar finansija Siniša Mali. Prijava mladih od 16 do 29 godina za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra traje do 30. januara. Kako je ranije najavljeno isplata će biti izvršena od 1. do 3. februara.

Svim penzionerima u Srbiji 10. februara biće isplaćena suma od 20.000 dinara.

foto: arhiva RT Caribrod