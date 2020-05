Za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra do sada se prijavilo četiri miliona građana Srbije. Penzionerima i korisnicima socijalne pomoći novac je već isplaćen, a za sve ostale građane, koji su se prijavili onlajn ili telefonskim putem, isplata počinje danas. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Poslednji rok za prijavu je 5. jun, a onima koji se budu prijavili poslednjeg dana novac bi trebalo da bude isplaćen na račune banaka do 7. juna.

Prijavljivanje i onlajn i telefonom, je vrlo jednostavno i traje manje od minuta, a građani prilikom prijave ostavljaju svoj jedinstveni matični broj, broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun, na koji će im biti uplaćeno 100 evra.

foto: arhiva RT Caribrod