ZA BOŽIĆ PRETEŽNO SUNČANO

Sutra ujutru mestimično se očekuje magla, koja će se po kotlinama zadržati i pre podne. Tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura kretaće se od -1 do 6, maksimalna od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 0, maksimalna 11 stepeni.

U nedelju ujutru mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano, samo na istoku umereno do potpuno oblačno, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 9 do 15 stepeni.

N.S.

foto: RTC