Vučić: Naš predlog je zabrana kretanja od četvrtka u 18 do subote u 5 ujutru

Predsednik Vučić je rekao da će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić sutra izaći pred stručnjake sa predlogom da zabrana kretanja bude od četvrtka u 18 sati do subote u 5 ujutru.

„Želimo da dobijemo još dan i po koji su nam veoma važni. Kada to imamo onda smo u potpunosti tu da zaraza izgubi svoju snagu. To je nekih 30 i nešto sati. U petak penzioneri će imati dva puta po sat vremena da budu sami na ulici, ceo 1. maj, a onda od subote jutro ide sve normalno do 18 sati, onda penzioneri mogu ponovo napolje, pa u nedelju sve normalno do 18, pa onda opet penzioneri“, rekao je predsednik Vučić. Okupljanja od više od pet ljudi će, kaže, biti prestupi.