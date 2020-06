VREMSNAKA PROGNOZA

Za sutra meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 30 stepeni na istoku zemlje.

