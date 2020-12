VREMESKA PROGNOZA

Vreme sutra oblačno i hladnije sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Duvaće slab do umeren južni vetar, tokom dana u skretanju na jugozapadni, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 5 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U toku večeri prestanak padavina, pa se u novogodišnjoj noći očekuje uglavnom suvo vreme, uz temperature od -1 do 3 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, posle podne zapadni. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 10 stepeni.

U petak pretežno sunčano, ujutru ponegde uz oblačnost, u dolinama i kotlinama uz maglu. Maksimalna temperatura od 6 do 12 stepeni. Za vikend malo toplije, uz temperature od 7 do 13 stepeni. U subotu suvo, a u nedelju se očekuje prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom, na planinama sa snegom.

N.S.