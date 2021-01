VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do pretežno oblačno i veoma hladno, ponegde povremeno i sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -9 do -3, maksimalna dnevna od -4 do 0 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa snegom. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -7, maksimalna -4 stepena.

U nedelju i ponedeljak ledeni dani, u nedelju povremeno i sa slabim snegom. Minimalna jutarnja temperatura od -13 do -7, lokalno i niže, na Pešteru i do -20°C, maksimalna od -5 do 0 stepeni. U utorak uglavnom suvo, uz umeren do jak mraz. Tokom dana toplije, a maksimalna temperatura od -2 na jugoistoku do 4 stepena na severozapadu zemlje. Od srede osetno toplije, pa će u drugoj polovini sledeće sedmice maksimalna temperatura biti od 5 do 10 stepeni.