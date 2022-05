VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u utorak sunčano i veoma toplo. Već u toku jutra u severozapadnim, sredinom dana u centralnim i zapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Biće uslova i za lokalne grmljavinske oluje sa gradom i obilnijim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 24 na severozapadu do 32 stepena na istoku i jugoistoku Srbije.

U Dimitrovgradu u utorak sunčano i toplo. Duvaće slab severoistočni vetar. Krajem dana moguća kiša. Jutarnja tempertaura 15, maksimala dnevna 29 stepeni.

U Srbiji u sredu nakon oblačnog jutra i prepodneva sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, sa severa sledi razvedravanje koje će se do kraja dana proširiti na celu Srbiju. Duvaće jak severni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena.

foto: arhiva RT Caribrod