VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u utorak ujutro vedro i veoma hladno, u mnogim predelima uz slab mraz, a u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i toplije. Vetar slab, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 3, maksimalna dnevna od 17 do 21 stepen.

U dimitrovgradu u utorak nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Vetar umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 15 stepeni.

U Srbiji do petka sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u sredu oko 20, a u četvrtak i u petak veoma toplo, uz temperature od 21 do 25 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod